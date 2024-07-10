Полиция на Закарпатье ликвидировала канал незаконной переправы военнообязанных через границу

На Закарпатье полиция остановила масштабный канал незаконной переправки военнообязанных через границу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

На Закарпатье полиция внедрила спецоперацию и остановила масштабный канал незаконной переправки военнообязанных через границу. По данным правоохранителей, преступную схему организовали двое местных жителей, которые втянули в свои действия еще одного человека. Маршрут через границу они проложили в Береговском районе.

По согласованному плану злоумышленники транспортировали военнообязанных на микроавтобусах к линии границы, где они покидали машины и продолжали маршрут пешком. За такие услуги каждый из клиентов платил от 7 до 12 тысяч долларов. По данным полиции, услугами злоумышленников воспользовалось около 50 человек.

Во время спецоперации задержаны три человека: два организатора в возрасте 33 и 49 лет, а также 26-летний водитель, который был задержан при попытке переправить 17 человек через границу. Полиция провела 16 обысков по местам жительства и в транспортных средствах задержанных, во время которых изъята значительная сумма наличных, автомобили, оружие, патроны, безакцизные сигареты и другие материальные доказательства преступной деятельности.

Злоумышленникам инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, за что им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также нарушения в обращении с оружием и боеприпасами.

Через Карпаты - за границу: на Прикарпатье ликвидировали канал переправки военнообязанных