Полиция на Закарпатье ликвидировала канал незаконной переправы военнообязанных через границу
Киев • УНН
На Закарпатье полиция пресекла масштабный канал незаконной переправки призывников через границу, задержав трех организаторов, которые брали за это от $7 000 до $12 000 с человека.
На Закарпатье полиция остановила масштабный канал незаконной переправки военнообязанных через границу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
На Закарпатье полиция внедрила спецоперацию и остановила масштабный канал незаконной переправки военнообязанных через границу. По данным правоохранителей, преступную схему организовали двое местных жителей, которые втянули в свои действия еще одного человека. Маршрут через границу они проложили в Береговском районе.
По согласованному плану злоумышленники транспортировали военнообязанных на микроавтобусах к линии границы, где они покидали машины и продолжали маршрут пешком. За такие услуги каждый из клиентов платил от 7 до 12 тысяч долларов. По данным полиции, услугами злоумышленников воспользовалось около 50 человек.
Во время спецоперации задержаны три человека: два организатора в возрасте 33 и 49 лет, а также 26-летний водитель, который был задержан при попытке переправить 17 человек через границу. Полиция провела 16 обысков по местам жительства и в транспортных средствах задержанных, во время которых изъята значительная сумма наличных, автомобили, оружие, патроны, безакцизные сигареты и другие материальные доказательства преступной деятельности.
Злоумышленникам инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, за что им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также нарушения в обращении с оружием и боеприпасами.
Через Карпаты - за границу: на Прикарпатье ликвидировали канал переправки военнообязанных9 июля 2024, 08:59 • 12542 просмотра