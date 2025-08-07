Смерть мобилизованного в Закарпатье этнического венгра: ГБР опровергло заявления об отказе расследовать дело

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти гражданина Украины – этнического венгра Йосипа Шебештеня, который был мобилизован, в больнице на Закарпатье. Бюро утверждает, что информация о том, что они отказались расследовать обстоятельства смерти Шебештеня, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

В последние дни в зарубежных и отечественных СМИ вновь появилась информация об обстоятельствах смерти 6 июля 2025 года гражданина Украины - этнического венгра Йосипа Шебештеня. Основной акцент в данных сообщениях делается на, якобы, отказе ГБР расследовать обстоятельства смерти данного военнослужащего. Государственное бюро расследований заявляет, что такие заявления носят манипулятивный характер и не соответствуют действительности - говорится в сообщении.

ГБР заявляет, что, в частности, в начале июля 2025 года Закарпатской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Расследование данного уголовного производства было поручено подразделению Территориального управления ГБР во Львове - заявляют в ГБР.

Сообщается, что в ходе предварительного изучения обстоятельств смерти гражданина Украины установлено, что он был призван на военную службу 14 июня 2025 года в городе Мукачево. В этот же день военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском РТЦК и СП и был признан годным к военной службе, жалоб на состояние здоровья не заявлял.

Также в ГБР заявляют, что уже находясь в воинской части, 18 июня он самовольно покинул место службы, а 19 июня самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо себя чувствует, имеет сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга. В этот же день каретой скорой помощи Йосип Шебештень был доставлен в Береговскую районную больницу, однако врачи не обнаружили у него каких-либо серьезных повреждений.

24 июня Й.Й. Шебештень (по согласию) переведен в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово. 7 июля в Береговское отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Йосип Шебештень умер в медицинском учреждении. Во время неотложных следственных действий и осмотра тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено - информирует ГБР.

Кроме того, сообщается, что в рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти.

Контекст

В июле Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии на Закарпатье, которого якобы избили сотрудники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.

Впоследствии Командование Сухопутных войск ВСУ обнародовало информационное сообщение относительно обстоятельств прохождения военной службы и смерти военнослужащего Шебештеня Йосипа Йосиповича.