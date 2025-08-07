Смерть мобілізованого на Закарпатті етнічного угорця: ДБР спростувало заяви про відмову розслідувати справу

Державне бюро розслідувань розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня, якого було мобілізовано, в лікарні на Закарпатті. Бюро стверджує, що інформація про те, що вони відмовилися розслідувати обставини смерті Шебештеня не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Деталі

Останніми днями в закордонних та вітчизняних ЗМІ знову з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України - етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в даних повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви носять маніпулятивний характер та не відповідають дійсності - йдеться в повідомленні.

ДБР заявляє, що, зокрема, на початку липня 2025 року Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Розслідування даного кримінального провадження було доручено підрозділу Територіального управління ДБР у Львові - заявляють в ДБР.

Повідомляється, що в ході попереднього вивчення обставин смерті громадянина України встановлено, що він був призваний на військову службу 14 червня 2025 року у місті Мукачево. Цього ж дня військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби, скарг на стан здоров’я не заявляв.

Також в ДБР заявляють, що вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень.

24 червня Й.Й. Шебештень (за згодою) переведений до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове. 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня Йосип Шебештень помер у медичному закладі. Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено - інформує ДБР.

Окрім того, повідомляється, що у межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті.

Контекст

В липні Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.

Згодом Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило інформаційне повідомлення щодо обставин проходження військової служби та смерті військовослужбовця Шебештеня Йосипа Йосиповича.