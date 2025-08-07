Смерть мобілізованого на Закарпатті етнічного угорця: ДБР спростувало заяви про відмову розслідувати справу

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
12:15 • 21834 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26141 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55745 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73468 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61325 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41118 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43781 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55656 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55662 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
39%
755мм
Популярнi новини
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 38333 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 37150 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48632 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 8572 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 16866 перегляди
Публікації
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 1312 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 17038 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 21834 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 26141 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48852 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Закарпатська область
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48852 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 116979 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 127345 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 119519 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 131051 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
F-35 Lightning II
Coca-Cola
С-300

Смерть мобілізованого на Закарпатті етнічного угорця: ДБР спростувало заяви про відмову розслідувати справу

Київ • УНН

 • 886 перегляди

ДБР розслідує смерть Йосипа Шебештеня, мобілізованого етнічного угорця, який помер у лікарні на Закарпатті. Бюро спростовує інформацію про відмову у розслідуванні, заявляючи про маніпулятивний характер таких тверджень.

Смерть мобілізованого на Закарпатті етнічного угорця: ДБР спростувало заяви про відмову розслідувати справу

Державне бюро розслідувань розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня, якого було мобілізовано, в лікарні на Закарпатті. Бюро стверджує, що інформація про те, що вони відмовилися розслідувати обставини смерті Шебештеня не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Деталі

Останніми днями в закордонних та вітчизняних ЗМІ знову з’явилася інформація про обставини смерті 6 липня 2025 року громадянина України - етнічного угорця Йосипа Шебештеня. Основний акцент в даних повідомленнях робиться на, нібито, відмові ДБР розслідувати обставини смерті даного військовослужбовця. Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви носять маніпулятивний характер та не відповідають дійсності

- йдеться в повідомленні.

ДБР заявляє, що, зокрема, на початку липня 2025 року Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Розслідування даного кримінального провадження було доручено підрозділу Територіального управління ДБР у Львові

- заявляють в ДБР.

Повідомляється, що в ході попереднього вивчення обставин смерті громадянина України встановлено, що він був призваний на військову службу 14 червня 2025 року у місті Мукачево. Цього ж дня військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби, скарг на стан здоров’я не заявляв.

Також в ДБР заявляють, що вже перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень.

24 червня Й.Й. Шебештень (за згодою) переведений до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове. 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня Йосип Шебештень помер у медичному закладі. Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено

- інформує ДБР.

Окрім того, повідомляється, що у межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті.

Контекст

В липні Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.

Згодом Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило інформаційне повідомлення щодо обставин проходження військової служби та смерті військовослужбовця Шебештеня Йосипа Йосиповича.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Міністерство закордонних справ України
Берегове
Угорщина
Україна
Ужгород
Мукачево
Львів