По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

В Херсонской области за минувшие сутки 15 населенных пунктов, включая Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждения в жилых кварталах, попадание в медицинское учреждение, газопровод, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Олескандр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаровка, Дудчаны, Антоновка, Кизомис, Берислав, Новокаиры, Ивановка, Ингулец, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Береговое, Инженерное, Понятовка и город Херсон. Авиационные удары КАБами враг нанес по Бериславскому и Херсонскому районам.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в медицинское учреждение, газопровод и частный автомобиль.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - отметил Прокудин в Telegram.

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