Российские войска обстреляли Херсонщину: пострадала женщина

В субботу, 1 июня, около 10 утра российские военные обстреляли поселок Великая Александровка на Херсонщине, в результате чего пострадала 50-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

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Оккупанты укрыли вражеским огнем населенный пункт сегодня около 10 утра. У 50-летней женщины диагностировали контузию говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.