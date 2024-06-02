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Російські війська обстріляли Херсонщину: постраждала жінка

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли село Велика Олександрівка в Херсонській області, в результаті чого 50-річна жінка отримала струс мозку.

У суботу, 1 червня, близько 10-ї ранку російські військові обстріли селище Велика Олександрівка на Херсонщині, внаслідок чого постраждала 50-річна жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

Окупанти вкрили ворожим вогнем населений пункт сьогодні близько 10-ї ранку. В 50-річної жінки діагностували контузію

йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Лілія Подоляк

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