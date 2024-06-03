По Херсонщині росіяни били КАБами, поцілили в медзаклад
Київ • УНН
За минулу добу кілька населених пунктів в Херсонській області, включаючи Токарівку, Дудчани, Антонівку і місто Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, в результаті чого були пошкоджені житлові квартали, медичний заклад, газопровід і приватна власність.
У Херсонській області за минулу добу 15 населених пунктів, включаючи Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, у результаті чого були пошкодження у житлових кварталах, влучання в медичний заклад, газопровід, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олескандр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в медичний заклад, газогін та приватний автомобіль.
"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - зазначив Прокудін у Telegram.
Російські війська обстріляли Херсонщину: постраждала жінка02.06.24, 00:45 • 32655 переглядiв