В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома и припортовую инфраструктуру, объект критической инфраструктуры, торговый центр, 2 человека погибли и 4 получили ранения, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Дудчаны, Нововоронцовку, Михайловку, Одрадокаменку, Гавриловку, Веселое, Золотую Балку, Качкаровку, Антоновку, Станислав, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Велетенское, Кизомыс, Береговое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, объект критической инфраструктуры, торговый центр, хозяйственные постройки и автомобиль.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

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