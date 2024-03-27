Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

В селе Красный Маяк, что на Херсонщине на российской мине подорвались еще двое мужчин. Один погиб, другой потерял ноги. Об инциденте рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Трагедия произошла в селе Красный Маяк. В результате детонации 38-летний мужчина получил тяжелые ранения: минно-взрывную травму, травматическую ампутацию ног. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики борются за его жизнь. Еще один человек, к сожалению, погиб на месте. Мои соболезнования родным и близким. - написал Прокудин.

Детали

Прокудин в очередной раз призвал жителей Херсонщины быть осмотрительными и не посещать места, где еще не работали взрывотехники.

Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте! Это может стоить вам жизни! Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке полицейским или спасателям! - добавил председатель ОВА.

Напомним

В Николаевской области нашли труп мужчины без ног после того, как он проигнорировал предупреждение о минной опасности в прибрежной зоне и подошел к урезу воды, где, вероятно, наткнулся на взрывоопасный предмет, из-за чего и погиб. О случае рассказали в пресс-службе Сил Обороны Юга.