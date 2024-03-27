Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  102551 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  108780 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  113200 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  137113 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125071 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138663 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125864 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143539 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134886 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179926 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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21 марта 2024, 11:56  •  499504 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  452489 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  487625 просмотра

Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

В селе Красный Маяк Херсонской области в результате взрыва российской мины погиб один человек, а еще один 38-летний пострадавший, которого госпитализировали, получил травматическую ампутацию ног.

Общество •   •  10968 просмотра
Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

Россия запустила ракеты по Украине из Черного моря

Россия запустила ракеты Х-22 из Черного моря в направлении южных регионов Украины, включая Одесскую область.

Война •   •  11124 просмотра
Россия запустила ракеты по Украине из Черного моря

По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

Два российских самолета Ту-22м3 были замечены над Черным морем, что вызвало воздушную тревогу в нескольких регионах Украины.

Война •   •  14144 просмотра
По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

В Мали в результате удара беспилотника малийской армии погибло 13 гражданских лиц, в том числе 7 детей, которые искали убежища в городке Амасракад в регионе Гао.

Новости Мира •   •  13019 просмотра
В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

В результате российского удара по Харькову погибли мирные жители, в том числе 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, а также были повреждены жилые дома и школа.

Общество •   •  13887 просмотра
Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

Даниэль Канеман, один из основателей поведенческой экономики и лауреат Нобелевской премии по экономике, умер в возрасте 90 лет.

Общество •   •  13425 просмотра
Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

Имеем 18 поврежденных домов и более 800 выбитых окон: Терехов о последствиях удара рф по Харькову

В результате российского удара по Харькову погиб один человек, 19 получили ранения, в том числе 4 ребенка, повреждены 18 жилых домов и более 800 окон.

Война •   •  13593 просмотра
Имеем 18 поврежденных домов и более 800 выбитых окон: Терехов о последствиях удара рф по Харькову

Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"

Приоритет Украины - победить россию на поле боя и помочь Молдове победить на информационном фронте российскую пропаганду.

Война •   •  14594 просмотра
Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"

Германия уже в ближайшие дни передаст ВСУ 10 тысяч снарядов

В ближайшие дни Германия передаст Украине 10 000 артиллерийских снарядов в рамках первого этапа трехэтапного плана поставок боеприпасов, еще 180 000 снарядов будет передано во второй половине 2024 года и еще 100 000 - в четвертом квартале.

Война •   •  12524 просмотра
Германия уже в ближайшие дни передаст ВСУ 10 тысяч снарядов

Украина надеется, что Индия поможет в восстановлении – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с двухдневным визитом, чтобы обсудить с министром иностранных дел д-ром Джайшанкаром экономические проекты, реконструкцию и двустороннее сотрудничество.

Экономика •   •  14517 просмотра
Украина надеется, что Индия поможет в восстановлении – Кулеба