Эксклюзив
13:37 • 184 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 1764 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 6302 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 6874 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 9202 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 12740 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 23976 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
27 ноября, 07:27 • 16067 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36637 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36900 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
публикации
Эксклюзивы
"Укрзализныця" ускорила поезда в Варшаву: изменен график движения

Киев • УНН

 • 98 просмотра

"Укрзализныця" ускорила прямой рейс №67/68 Киев - Варшава более чем на 2 часа, изменив график движения. Также обновлен поезд №23/34 Киев - Холм для самого быстрого сообщения с Варшавой с пересадкой.

"Укрзализныця" ускорила поезда в Варшаву: изменен график движения

"Укрзализныця" ускорила поезда в Варшаву, в связи с чем был изменен график движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу железнодорожного перевозчика.

Детали

Прямой рейс №67/68 Киев - Варшава, соединяющий две соседние столицы, получил в новом графике 2025-2026 ускорение более чем на 2 часа.

Теперь отправление из Киева в 19:51 - прибытие в Варшаву - в 09:43. Обратно поезд отправляется в 18:41 из Варшавы, а прибывает в Киев в 09:49

- говорится в сообщении.

В то же время 14 декабря варшавский поезд будет прибывать и отправляться и с главного вокзала польской столицы: Варшавы Центральной. Также в новом графике присутствует полностью обновленный поезд №23/34 Киев - Холм - теперь им можно быстрее всего добраться до Варшавы с пересадкой.

Отправление из Киева в 21:57 - в Холме в 8:08. А уже в 8:38 из Холма отправляется #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Прибытие в Варшаву Центральную в 11:19

- добавили в "Укрзализныци"

Напомним

Компания "Укрзализныця" запустила новые рейсы в страны Европы. Так, из Ужгорода впервые будут курсировать европейские спальные вагоны в столицу Австрии Вену, закарпатский город Берегово получает прямое сообщение со столицей Венгрии Будапештом, а в Германию можно будет доехать с 1 пересадкой.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Украинская железная дорога
Вена
Австрия
Berehove
Варшава
Европа
Германия
Венгрия
Будапешт
Ужгород
Киев