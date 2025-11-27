"Укрзализныця" ускорила поезда в Варшаву: изменен график движения

"Укрзализныця" ускорила поезда в Варшаву, в связи с чем был изменен график движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу железнодорожного перевозчика.

Детали

Прямой рейс №67/68 Киев - Варшава, соединяющий две соседние столицы, получил в новом графике 2025-2026 ускорение более чем на 2 часа.

Теперь отправление из Киева в 19:51 - прибытие в Варшаву - в 09:43. Обратно поезд отправляется в 18:41 из Варшавы, а прибывает в Киев в 09:49 - говорится в сообщении.

В то же время 14 декабря варшавский поезд будет прибывать и отправляться и с главного вокзала польской столицы: Варшавы Центральной. Также в новом графике присутствует полностью обновленный поезд №23/34 Киев - Холм - теперь им можно быстрее всего добраться до Варшавы с пересадкой.

Отправление из Киева в 21:57 - в Холме в 8:08. А уже в 8:38 из Холма отправляется #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Прибытие в Варшаву Центральную в 11:19 - добавили в "Укрзализныци"

Напомним

Компания "Укрзализныця" запустила новые рейсы в страны Европы. Так, из Ужгорода впервые будут курсировать европейские спальные вагоны в столицу Австрии Вену, закарпатский город Берегово получает прямое сообщение со столицей Венгрии Будапештом, а в Германию можно будет доехать с 1 пересадкой.