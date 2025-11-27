"Укрзалізниця" прискорила поїзди до Варшави: змінено графік руху

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
13:37 • 134 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 1688 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 6204 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 6814 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 9164 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12728 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23947 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 16061 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36632 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36894 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
88%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка27 листопада, 03:58 • 7082 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 13256 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 14141 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 14115 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 6866 перегляди
Публікації
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 6206 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 6892 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 14122 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 23948 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 38136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 14147 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 43261 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 77166 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 93143 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 92834 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа

"Укрзалізниця" прискорила поїзди до Варшави: змінено графік руху

Київ • УНН

 • 78 перегляди

"Укрзалізниця" прискорила прямий рейс №67/68 Київ - Варшава на понад 2 години, змінивши графік руху. Також оновлено поїзд №23/34 Київ – Холм для найшвидшого сполучення з Варшавою з пересадкою.

"Укрзалізниця" прискорила поїзди до Варшави: змінено графік руху

"Укрзалізниця" прискорила поїзди до Варшави, у зв’язку з чим було змінено графік руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу залізничного перевізника.

Деталі

Прямий рейс №67/68 Київ - Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку 2025-2026 прискорення на більш ніж 2 години.

Тепер відправлення з Києва о 19:51 - прибуття до Варшави - о 09:43. Зворотно поїзд вирушає о 18:41 з Варшави, а прибуває до Києва о 09:49

- йдеться у повідомленні.

Водночас 14 грудня варшавський поїзд прибуватиме та вирушатиме і з головного вокзалу польської столиці: Варшави Центральної. Також у новому графіку присутній повністю оновлений поїзд №23/34 Київ - Холм - тепер ним можна найшвидше дістатися до Варшави з пересадкою.

Відправлення з Києва о 21:57 - у Холмі о 8:08. А вже о 8:38 з Холма відправляється #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Прибуття до Варшави Центральної об 11:19

- додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо

Компанія "Укрзалізниця" запустила нові рейси до країн Європи. Так, з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до столиці Австрії Відня, закарпатське місто Берегово отримує пряме сполучення зі столицею Угорщини Будапештом, а до Німеччини можна буде доїхати з 1 пересадкою.

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Українська залізниця
Відень
Австрія
Берегове
Варшава
Європа
Німеччина
Угорщина
Будапешт
Ужгород
Київ