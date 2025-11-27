"Укрзалізниця" прискорила поїзди до Варшави: змінено графік руху

"Укрзалізниця" прискорила поїзди до Варшави, у зв’язку з чим було змінено графік руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу залізничного перевізника.

Деталі

Прямий рейс №67/68 Київ - Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку 2025-2026 прискорення на більш ніж 2 години.

Тепер відправлення з Києва о 19:51 - прибуття до Варшави - о 09:43. Зворотно поїзд вирушає о 18:41 з Варшави, а прибуває до Києва о 09:49 - йдеться у повідомленні.

Водночас 14 грудня варшавський поїзд прибуватиме та вирушатиме і з головного вокзалу польської столиці: Варшави Центральної. Також у новому графіку присутній повністю оновлений поїзд №23/34 Київ - Холм - тепер ним можна найшвидше дістатися до Варшави з пересадкою.

Відправлення з Києва о 21:57 - у Холмі о 8:08. А вже о 8:38 з Холма відправляється #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Прибуття до Варшави Центральної об 11:19 - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо

Компанія "Укрзалізниця" запустила нові рейси до країн Європи. Так, з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до столиці Австрії Відня, закарпатське місто Берегово отримує пряме сполучення зі столицею Угорщини Будапештом, а до Німеччини можна буде доїхати з 1 пересадкою.