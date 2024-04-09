В Николаеве в многоэтажке произошел пожар: спасатели эвакуировали 40 человек

В Николаеве произошло возгорание в девятиэтажке, эвакуированы 40 человек, среди них - один ребенок. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на втором этаже девятиэтажки произошло короткое замыкание электросети в счетчике.

Это повлекло плотное задымление в подъезде. Дым начал просачиваться в квартиры.

Спасатели вывели на свежий воздух около 40 человек. Из них 15 - эвакуировали с помощью спаскомплектов, четырех чрезвычайники спустили по выдвижной лестнице, из них одного ребенка.

Пожар быстро потушили, жертв и травмированных нет.

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