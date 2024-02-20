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"Болить всім. Навіть вусаням": у Краматорську поміж руїн знищеного росіянами будинку блукає кіт

"Болить всім. Навіть вусаням": у Краматорську поміж руїн знищеного росіянами будинку блукає кіт

Київ • УНН

 • 107293 перегляди

Білого кота, що блукає серед руїн будинку, зруйнованого росіянами під час ракетного обстрілу Краматорська, сфотографували українські служби з надзвичайних ситуацій.

Котика з Краматорська який блукає поміж руїнами знищеного росіянами будинку показали одразу дві пресслужби ДСНС і МВС України, публікує його світлини й УНН.

Білий пухнастик серед руїн...  Краматорськ...  Серед руїн житлового будинку, знищеного внаслідок ракетного удару, блукає білий кіт. Його очі вражають: у них страждання та водночас неймовірна сила волі.

– йдеться в дописі під фото.

Працівники ДСНС перевірили фізичний стан пухнастого й відпустили.

На мить відчувши захист у міцних руках рятувальника, вусань знову починає ходити на місці, де колись був дім.  Можливо, це був дім "його людей", які оберігали та піклувалися про нього…

– припустили у ДСНС.

Болить всім. Навіть вусаням

– додали в МВС.

Контекст

Ввечері 20 лютого 2024 року, близько 20:00, війська рф завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряди рашистів поцілили по житловому району міста.

За даними прокуратури через ракетну атаку по Краматорську шестеро травмовані, ще одна людина ймовірно перебуває під завалами.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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