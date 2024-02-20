Вечірня атака на Краматорськ: відомо про шістьох поранених, ще одна людина ймовірно під завалами
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Краматорська поранення отримали шестеро людей, ще одна людина, ймовірно, перебуває під завалами.
Шість людей травмовані через ракетну атаку по Краматорську. Ще одна людина ймовірно перебуває під завалами. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає УНН.
Шестеро поранених внаслідок вечірньої атаки окупантів на Краматорськ – прокурори фіксують наслідки ракетного удару За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Деталі
Зазначається, що четверо поранених – це співробітниці місцевого комунального підприємства. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Крім того, травм зазнали ще двоє перехожих, які йшли вулицею повз одну з атакованих будівель. Це 50-річний чоловік й жінка 20 років.
За даними прокурорів під завалами, ймовірно, перебуває ще людина.
Контекст
За даними слідчих 20 лютого 2024 року, близько 20:00, війська рф завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряди рашистів поцілили по житловому району міста.
Тип озброєння, котрий армія рф використала проти мирного населення ще встановлюється.
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Нагадаємо
Раніше за повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації, у Краматорську внаслідок ворожого обстрілу промзони та житлових будинків було відомо що поранено трьох людей.
У МВА повідомили, що через атаку у Краматорську почались перебої із водопостачанням.