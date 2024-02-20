Війська рф 14 разів атакували Нікопольщину: є руйнування, троє людей отримали поранення
Київ • УНН
Три людини були поранені, в тому числі 87-річна жінка, після того, як росія 14 разів атакувала Нікопольський район в Україні, використовуючи безпілотники-камікадзе і артилерію.
Протягом доби 20 лютого росіяни 14 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Агресор 14 разів скеровував на Нікопольщину БпЛА, бив з артилерії. Випустив понад два десятки снарядів. Потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади
За його словами, внаслідок обстрілів постраждали чоловіки 41 і 59 років. А ще 87-річна жінка.
Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини поранені троє людей: медики борються за життя 87-річної жінки20.02.24, 15:23 • 24702 перегляди
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Також в результаті обстрілів у Мирівській громаді постраждало агропідприємство.
Окрім того, у Нікополі, Марганецькій та Червоногригорівській громадах за день пошкоджено з десяток приватних будинків, стільки ж господарських споруд, 6 автівок, автобус та сільгосптехніка, газогони та лінії електропередачі.
Нагадаємо
Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені газопроводи у Дніпропетровській та Харківській областях, що призвело до відключення деяких споживачів.