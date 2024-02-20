Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини поранені троє людей: медики борються за життя 87-річної жінки
Київ • УНН
Лікарі борються за життя 87-річної жінки, яка отримала поранення під час російського обстрілу Нікопольщини, в результаті якого було поранено ще двох людей.
Армія рф сьогодні атакувала Нікополь та Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області. Через ворожі обстріли травмувались троє людей, є руйнування. Про це повідомив голова ОВА Серій Лисак, пише УНН.
Вже троє постраждалих за сьогодні на Нікопольщині. Ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду
За його словами, 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона зараз у важкому стані.
У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка.
Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома.
Також повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів понівечені авто, приватні будинки та комунікації.
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