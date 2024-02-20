В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины
Киев • УНН
Врачи борются за жизнь 87-летней женщины, которая получила ранения во время российского обстрела Никопольщины, в результате которого были ранены еще два человека.
Армия рф сегодня атаковала Никополь и Червоногригорьевскую общину Днепропетровской области. Из-за вражеских обстрелов травмировались три человека, есть разрушения. Об этом сообщил председатель ОВА Серий Лысак, пишет УНН.
Уже трое пострадавших за сегодня на Никопольщине. Враг атаковал райцентр и Червоногригорьевскую громаду
По его словам, 87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она сейчас в тяжелом состоянии.
В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину.
Еще один - 59 лет - будет лечиться дома.
Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов изуродованы авто, частные дома и коммуникации.
Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго20 февраля 2024, 07:53 • 20358 просмотров
В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины
Врачи борются за жизнь 87-летней женщины, которая получила ранения во время российского обстрела Никопольщины, в результате которого были ранены еще два человека.
Продавал машины ввезенные в Украину для ВСУ: военному грозит до 7 лет за решеткой
Военный и его сообщник предстанут перед судом за продажу двух автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, с целью личной наживы.
"Стыд и позор": посол Украины осудил ссыпание украинского зерна на пути польскими протестующими
Посол Украины в Польше осудил протестующих, которые высыпали украинское зерно из поезда, за неуважение к украинским фермерам.
"Госоператор тыла" разработал IT-решение для заявок на поставку продуктов: как это будет работать
Государственный логистический оператор разработал ІТ-решение для автоматизации процесса подачи заявок на поставку продовольствия от воинских частей и консолидации данных в Министерстве обороны.
Киевлянин пользовался липовым удостоверением работника ГБР для избежания штрафов за нарушения на дорогах
Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его доме.
Польские фермеры планируют продолжить блокаду границы до апреля
Польские фермеры, которые блокируют дороги возле украинских пограничных пунктов пропуска, могут продолжить свои протесты еще на месяц - до апреля.
На Закарпатье угарным газом отравилась мать с двумя детьми
Женщина и ее две маленькие дочери в Береговом, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.
Вымогали 60 тысяч долларов с родственников украинских военнопленных, обещая обмен: СБУ задержала двух мошенников
Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые требовали 60 тысяч долларов у родственников украинских военнопленных, обещая обмен.
Около двух третей украинских беженцев хотят вернуться домой - опрос ООН
Большинство украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой, согласно опросу УВКБ ООН.
Как Силы обороны уничтожают врага на Таврическом направлении: в ОСУВ "Таврия" показали видео
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили до роты российских морских пехотинцев и военную технику.