В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины

Армия рф сегодня атаковала Никополь и Червоногригорьевскую общину Днепропетровской области. Из-за вражеских обстрелов травмировались три человека, есть разрушения. Об этом сообщил председатель ОВА Серий Лысак, пишет УНН.

Уже трое пострадавших за сегодня на Никопольщине. Враг атаковал райцентр и Червоногригорьевскую громаду - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, 87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она сейчас в тяжелом состоянии.

В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину.

Еще один - 59 лет - будет лечиться дома.

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов изуродованы авто, частные дома и коммуникации.

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