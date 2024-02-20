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В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины

В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:23  •  9282 просмотра

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Врачи борются за жизнь 87-летней женщины, которая получила ранения во время российского обстрела Никопольщины, в результате которого были ранены еще два человека.

Армия рф сегодня атаковала Никополь и Червоногригорьевскую общину Днепропетровской области. Из-за вражеских обстрелов травмировались три человека, есть разрушения. Об этом сообщил председатель ОВА Серий Лысак, пишет УНН

Уже трое пострадавших за сегодня на Никопольщине. Враг атаковал райцентр и Червоногригорьевскую громаду

 - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, 87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она сейчас в тяжелом состоянии. 

В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. 

Еще один - 59 лет - будет лечиться дома. 

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов изуродованы авто, частные дома и коммуникации.

Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго20 февраля 2024, 07:53 • 20358 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаЗдоровье
dneprДнепр
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
kharkivХарьков
Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини поранені троє людей: медики борються за життя 87-річної жінки
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