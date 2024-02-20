Из-за вражеских обстрелов повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях - Минэнерго

В результате российских обстрелов в Никополе Днепропетровской области и в Богодуховском районе Харьковской области повреждены газопроводы, есть отключенные потребители. Дефицита электроэнергии нет, в энергосистеме достаточно резервов генерации, сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Обстрелы

По данным Минэнерго, в результате обстрелов в Никополе Днепропетровской области поврежден распределительный газопровод низкого давления, есть отключенные потребители.

Также есть попадание в газопровод в Богодуховском районе Харьковской области, без газоснабжения остался многоквартирный дом (15 абонентов).

Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Генерация

Как сообщается, в течение суток в краткосрочные ремонты выходил корпус ТЭС и турбогенератор на одной из ТЭЦ, после устранения замечаний оборудование возвращено к работе.

В резерве 9 энергоблоков, которые будут задействованы в случае необходимости, указали в ведомстве.

Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются - говорится в сообщении Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1490 МВт*ч, также предполагается экспорт - до 3900 МВт*ч.

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