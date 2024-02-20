На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто
Киев • УНН
Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.
Ночью силы ПВО Украины сбили над Днепропетровской областью два "шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В Днепровском районе из-за падения обломков повреждены 3 дачных дома и 2 авто. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Также отмечается, что по Марганецкой громаде Никопольского района враг целился из артиллерии.
Везде - без погибших и пострадавших.
С обстрела началось утро в Мировской громаде, что на Никопольщине. Информацию уточняем
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область19 февраля 2024, 16:45 • 22135 просмотров
На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто
Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.
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