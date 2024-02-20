На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

Ночью силы ПВО Украины сбили над Днепропетровской областью два "шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В Днепровском районе из-за падения обломков повреждены 3 дачных дома и 2 авто. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Также отмечается, что по Марганецкой громаде Никопольского района враг целился из артиллерии.

Везде - без погибших и пострадавших.

С обстрела началось утро в Мировской громаде, что на Никопольщине. Информацию уточняем добавил Лысак.

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