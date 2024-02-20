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На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 06:05  •  7724 просмотра

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Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.

Ночью силы ПВО Украины сбили над Днепропетровской областью два "шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В Днепровском районе из-за падения обломков повреждены 3 дачных дома и 2 авто. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Также отмечается, что по Марганецкой громаде Никопольского района враг целился из артиллерии.

Везде - без погибших и пострадавших.

С обстрела началось утро в Мировской громаде, что на Никопольщине. Информацию уточняем

добавил Лысак.
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Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область19 февраля 2024, 16:45 • 22135 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
sinelnikovoСинельниково
dneprДнепр
На Дніпропетровщині уламки дронів пошкодили три дачні будинки і 2 авто
Drone debris damages three country houses and 2 cars in Dnipropetrovs'k region
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