На Дніпропетровщині уламки дронів пошкодили три дачні будинки і 2 авто
Київ • УНН
Уламки збитих іранських безпілотників пошкодили 3 будинки і 2 автомобілі в Дніпропетровській області України.
Уночі сили ППО України збили над Дніпропетровською областю два "шахеди". Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах. У Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Били з артилерії та дронів-камікадзе: армія рф 11 разів атакувала Дніпропетровщину19.02.24, 18:45 • 27349 переглядiв