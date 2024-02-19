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Били з артилерії та дронів-камікадзе: армія рф 11 разів атакувала Дніпропетровщину

Київ • УНН

 • 27349 перегляди

російська армія продовжує атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області, використовуючи артилерію і безпілотники-камікадзе, пошкодивши два приватних підприємства, спортивний комплекс, десяток житлових будинків та іншу інфраструктуру.

Армія рф продовжує атакувати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, у результаті російських ударів за добу пошкоджені два приватних підприємства, спортивний обʼєкт та з десяток житлових будинків, передає УНН.

"Знову від російських атак страждає Нікопольщина. Сьогодні по району 4️ рази гатили з артилерії та запустили 7️ дронів-камікадзе. Били по Нікополю та Марганецькій громаді.

Пошкоджені два приватних підприємства, спортивний обʼєкт, з десяток житлових будинків, 6 господарських споруд, 2 газопроводи та паркани", - повідомив Лукашук.

За його словами, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області день минув спокійно.

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Антоніна Туманова

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