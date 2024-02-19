Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область
Киев • УНН
российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.
Армия рф продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области. Как сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, в результате российских ударов за сутки повреждены два частных предприятия, спортивный объект и с десяток жилых домов, передает УНН.
"Опять от российских атак страдает Никопольщина. Сегодня по району 4️ раза били из артиллерии и запустили 7️ дронов-камикадзе. Били по Никополю и Марганецкой громаде.
Повреждены два частных предприятия, спортивный объект, с десяток жилых домов, 6 хозяйственных построек, 2 газопровода и заборы", - сообщил Лукашук.
По его словам, обошлось без пострадавших. В других громадах области день прошел спокойно.
Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом19 февраля 2024, 16:36 • 13701 просмотр
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область
российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.
Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы
Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.
Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале
Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.
Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания
Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.
Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов
Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова
В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.
Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров
Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.
Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией
Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.
Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест
Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.