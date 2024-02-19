Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область

Армия рф продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области. Как сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, в результате российских ударов за сутки повреждены два частных предприятия, спортивный объект и с десяток жилых домов, передает УНН.

"Опять от российских атак страдает Никопольщина. Сегодня по району 4️ раза били из артиллерии и запустили 7️ дронов-камикадзе. Били по Никополю и Марганецкой громаде.

Повреждены два частных предприятия, спортивный объект, с десяток жилых домов, 6 хозяйственных построек, 2 газопровода и заборы", - сообщил Лукашук.

По его словам, обошлось без пострадавших. В других громадах области день прошел спокойно.

Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом