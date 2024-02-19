Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.
Украинские военные сбили вражескую ракету над Криворожским районом. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
"После обеда вражескую ракету сбили над Криворожским районом наши силы ПВО. Спасибо защитникам и защитницам из ПвК "Восток", - говорится в сообщении.
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Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом
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