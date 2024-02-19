Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.