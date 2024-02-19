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Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 16:36  •  2383 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.

Украинские военные сбили вражескую ракету над Криворожским районом. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

"После обеда вражескую ракету сбили над Криворожским районом наши силы ПВО. Спасибо защитникам и защитницам из ПвК "Восток", - говорится в сообщении.

Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые18 февраля 2024, 17:03 • 106073 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.

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Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.

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Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в военном госпитале, поблагодарил защитников за мужество и вручил государственные награды медикам за спасение бойцов.

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Зеленский в Харькове посетил раненых военных, которые лечатся в госпитале

Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания

Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.

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Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания

Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.

Общество •   •  5891 просмотра
Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.

Война •   •  9181 просмотра
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.

Война •   •  8541 просмотра
Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.

Экономика •   •  8381 просмотра
Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.

Общество •   •  8256 просмотра
Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов

Япония предоставит Украине общую помощь на сумму $12,1 млрд, в том числе грант в размере $4,7 млрд, который должен поступить до конца месяца, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи со своим японским коллегой.

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Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов