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Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые

Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 17:03  •  10485 просмотра

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Россияне около десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, используя беспилотники-камикадзе, артиллерию и ракеты "Град", повредив инфраструктуру, дома и ранив одного мирного жителя.

За день оккупанты около десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Россияне выпустили 6 дронов-камикадзе, били из ствольной артиллерии и били "ГРАДами". Поцелили по Никополю, Марганецкой и Мировской общинах. Известно об одном раненом гражданском. О ситуации в регионе рассказал глава ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Что ни день, то очередные преступления агрессора против мирных. Изрядно страдает Никопольщина... Сегодня россияне направили туда 6 дронов-камикадзе. Дважды били из тяжелой артиллерии. Применили и "Град". Попали по районному центру, Марганецкой и Мировской громадам.

- сообщил Лысак.

Детали

По данным главы областной военной администрации из-за этих атак есть разрушения. В частности, известно, что снаряды рашистов повредили в Никопольском районе инфраструктурный объект, пекарню и частный дом.

Кроме того, есть повреждения и в самом Никополе. В районном центре изрешечены четыре дома и три хозяйственные постройки. Также повреждены парник, гаражи и авто. Вражеское железо зацепило еще и линию электропередач.

Дополнительно

Ранее в пресс-службе МВД Украины показали  последствия атаки в Мировской общине, что в Днепропетровской области. Там утром россияне из артиллерии обстреляли село. Из-за этого обстрела ранения получил местный житель. Его госпитализировали.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
dneprДнепр
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікопольщину, є руйнування та поранені
Dnipropetrovs'k region: Russians shelled Nikopol district, there are destructions and wounded
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Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые

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