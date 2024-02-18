Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые

За день оккупанты около десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Россияне выпустили 6 дронов-камикадзе, били из ствольной артиллерии и били "ГРАДами". Поцелили по Никополю, Марганецкой и Мировской общинах. Известно об одном раненом гражданском. О ситуации в регионе рассказал глава ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Что ни день, то очередные преступления агрессора против мирных. Изрядно страдает Никопольщина... Сегодня россияне направили туда 6 дронов-камикадзе. Дважды били из тяжелой артиллерии. Применили и "Град". Попали по районному центру, Марганецкой и Мировской громадам. - сообщил Лысак.

Детали

По данным главы областной военной администрации из-за этих атак есть разрушения. В частности, известно, что снаряды рашистов повредили в Никопольском районе инфраструктурный объект, пекарню и частный дом.

Кроме того, есть повреждения и в самом Никополе. В районном центре изрешечены четыре дома и три хозяйственные постройки. Также повреждены парник, гаражи и авто. Вражеское железо зацепило еще и линию электропередач.

Дополнительно

Ранее в пресс-службе МВД Украины показали последствия атаки в Мировской общине, что в Днепропетровской области. Там утром россияне из артиллерии обстреляли село. Из-за этого обстрела ранения получил местный житель. Его госпитализировали.