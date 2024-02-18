Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікопольщину, є руйнування та поранені
Київ • УНН
Росіяни близько десяти разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники-камікадзе, артилерію та ракети "Град", пошкодивши інфраструктуру, будинки та поранивши одного мирного жителя.
За день окупанти близько десяти разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Росіяни випустили 6 дронів-камікадзе, гатили зі ствольної артилерії та били "ГРАДами". Поцілили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Відомо про одного пораненого цивільного. Про ситуацію в регіоні розповів очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Що не день, то чергові злочини агресора проти мирних. Неабияк страждає Нікопольщина… Сьогодні росіяни скерували туди 6 дронів-камікадзе. Двічі били з важкої артилерії. Застосували й "Град". Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах.
Деталі
За даними голови обласної військової адміністрації через ці атаки є руйнування. Зокрема, відомо що снаряди рашистів пошкодили в Нікопольському районі інфраструктурний об'єкт, пекарню й приватний будинок.
Крім того є пошкодження й у самому Нікополі. В районному центрі зрешечені чотири оселі та три господарські споруди. Також понівечені парник, гаражі й авто. Вороже залізяччя зачепило ще й лінію електропередач.
Додатково
Раніше в пресслужбі МВС України показали наслідки атаки в Мирівській громаді, що в Дніпропетровській області. Там ранком росіяни з артилерії обстріляли село. Через цей обстріл поранення зазнав місцевий мешканець. Його ушпиталили.