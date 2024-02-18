Дніпропетровщина: в МВС показали наслідки ранкової атаки по селу в Мирівській громаді
Київ • УНН
Місцевий житель отримав поранення після артилерійського обстрілу росіянами села в Дніпропетровській області України.
Ранком росіяни з артилерії обстріляли село в Мирівській громаді, що в Дніпропетровській області. Через цю атаку поранення зазнав місцевий мешканець. Його ушпиталили. Наслідки атак показали в пресслужбі МВС України, передає УНН.
Вчергове прильоти відбулись в місце, де знаходяться мирні люди. Як наслідок, 56-річний місцевий мешканець отримав поранення. Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів. Правоохоронці виїхали на місце атаки та проводять необхідні слідчі дії зі збору речових доказів.
Деталі
Зазначається, що окупанти завдали по селу близько десяти ударів.
Атакували росіяни з артилерії з 9.30 до 10.00.
Нагадаємо
Армія рф у ніч на 18 лютого обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ударом опинились Нікополь та Мирівська громада. Обійшлось без постраждалих.