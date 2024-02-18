Ворог вночі з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину

Армія рф у ніч на 18 лютого обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ударом опинились Нікополь та Мирівська громади. Обійшлось без постраждалих. Про це у неділю повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Моторошні звуки війни знову лунали на Нікопольщині. Серед ночі росіяни двічі били по району з важкої артилерії. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді. Людей не зачепило. І це головне - написав Лисак у соцмережах.

Він також зазначив, що наразі з'ясовується, яких руйнувань завдав ворог внаслідок ударів.

На інших територіях регіону – без обстрілів та "прильотів", вказав Лисак.

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