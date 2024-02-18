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Ворог вночі з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину

Ворог вночі з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину

Київ • УНН

 • 32898 перегляди

Російська армія вночі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, в результаті чого постраждали Нікополь та Мирівська громада.

Армія рф у ніч на 18 лютого обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Під ударом опинились Нікополь та Мирівська громади. Обійшлось без постраждалих. Про це у неділю повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН

Моторошні звуки війни знову лунали на Нікопольщині.  Серед ночі росіяни двічі били по району з важкої артилерії. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді. Людей не зачепило. І це головне

- написав Лисак у соцмережах.

Він також зазначив, що наразі з'ясовується, яких руйнувань завдав ворог внаслідок ударів. 

На інших територіях регіону – без обстрілів та "прильотів", вказав Лисак.

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