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Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів дістали ще одну жертву

Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів дістали ще одну жертву

Київ • УНН

 • 33095 перегляди

Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів у Куп'янську після російської атаки 17 лютого. Таким чином, кількість загиблих зросла до двох.

У Куп'янську Харківської області  дістали тіло чоловіка з-під завалів після атаки рф 17 лютого. Таким чином кількість жертв ворожого удару зросла до двох, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

Рятувальники деблокували з-під завалів труп чоловіка. Станом на зараз кількість загиблих зросла до двох

- йдеться у повідомленні прокуратура.

Крім того, внаслідок ворожого удару поранено пʼять людей. 

росіяни за добу вбили ще двох жителів Донеччини та двох поранили, під завалами у Слов'янську ще шукають людину18.02.24, 10:04 • 41503 перегляди

Нагадаємо

17 лютого з 13:00 до 13:40 стався ворожий обстріл міста Куп'янськ. Окупанти зруйнували та частково пошкодили декілька приватних та багатоквартирних будинків. Також пошкоджені будівлі підприємств. Попередньо, ворог вдарив по місту авіаційними бомбами КАБ-500, КАБ-250.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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