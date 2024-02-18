Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів дістали ще одну жертву
Київ • УНН
Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів у Куп'янську після російської атаки 17 лютого. Таким чином, кількість загиблих зросла до двох.
У Куп'янську Харківської області дістали тіло чоловіка з-під завалів після атаки рф 17 лютого. Таким чином кількість жертв ворожого удару зросла до двох, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Рятувальники деблокували з-під завалів труп чоловіка. Станом на зараз кількість загиблих зросла до двох
Крім того, внаслідок ворожого удару поранено пʼять людей.
росіяни за добу вбили ще двох жителів Донеччини та двох поранили, під завалами у Слов'янську ще шукають людину18.02.24, 10:04 • 41503 перегляди
Нагадаємо
17 лютого з 13:00 до 13:40 стався ворожий обстріл міста Куп'янськ. Окупанти зруйнували та частково пошкодили декілька приватних та багатоквартирних будинків. Також пошкоджені будівлі підприємств. Попередньо, ворог вдарив по місту авіаційними бомбами КАБ-500, КАБ-250.