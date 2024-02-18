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Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву

Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 08:19  •  7116 просмотра

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Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов в Купянске после российской атаки 17 февраля. Таким образом, количество погибших возросло до двух.

В Купянске Харьковской области достали тело мужчины из-под завалов после атаки рф 17 февраля. Таким образом количество жертв вражеского удара возросло до двух, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. 

Спасатели деблокировали из-под завалов труп мужчины. По состоянию на сейчас количество погибших возросло до двух

- говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в результате вражеского удара ранены пять человек. 

россияне за сутки убили еще двух жителей Донетчины и двух ранили, под завалами в Славянске еще ищут человека18 февраля 2024, 08:04 • 12438 просмотров

Напомним,

17 февраля с 13:00 до 13:40 произошел вражеский обстрел города Купянск. Оккупанты разрушили и частично повредили несколько частных и многоквартирных домов. Также повреждены здания предприятий. Предварительно, враг ударил по городу авиационными бомбами КАБ-500, КАБ-250.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів дістали ще одну жертву
Russia's attack on Kupyansk: another victim is pulled out of the rubble
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Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву

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