Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву

В Купянске Харьковской области достали тело мужчины из-под завалов после атаки рф 17 февраля. Таким образом количество жертв вражеского удара возросло до двух, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Спасатели деблокировали из-под завалов труп мужчины. По состоянию на сейчас количество погибших возросло до двух - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в результате вражеского удара ранены пять человек.

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Напомним,

17 февраля с 13:00 до 13:40 произошел вражеский обстрел города Купянск. Оккупанты разрушили и частично повредили несколько частных и многоквартирных домов. Также повреждены здания предприятий. Предварительно, враг ударил по городу авиационными бомбами КАБ-500, КАБ-250.