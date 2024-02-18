россияне за сутки убили еще двух жителей Донетчины и двух ранили, под завалами в Славянске еще ищут человека
Киев • УНН
За минувшую ночь россияне убили еще двух жителей Донецкой области и ранили еще двух, а в Славянске продолжаются спасательные работы по поиску человека, который, вероятно, оказался под завалами после обстрелов в регионе.
Армия рф за прошедшие сутки обстреляла 14 раз населенные пункты Донецкой области. В частности, вечером враг ударил по городам Краматорск и Славянск. В результате вражеских атак двое гражданских погибли, еще двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Вадима Филашкина и ГСЧС.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 37 человек, в том числе 5 детей
По его словам, в результате вражеской атаки в Краматорске 2 человека погибли и 2 ранены; разрушены 2 дома и еще 23 повреждены. В Славянске повреждена школа. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Заречное.
Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждена хозяйственная постройка.
Покровский район. В Желанном Очеретинской громады повреждены 2 дома и учреждение культуры. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Остром, 4 частных дома в Веселой Роще; трижды обстрелян частный сектор Курахово. В Селидово разрушена школа, повреждены 6 частных домов. В Гродовской громаде разрушена школа в Малиновке.
Бахмутский район. В Северске поврежден дом. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка, Федоровка и Васюковка.
Дополнение
По данным ГСЧС, в Славянске под завалами возможно пребывание еще одной пострадавшей. Сейчас спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы.
россияне за сутки убили еще двух жителей Донетчины и двух ранили, под завалами в Славянске еще ищут человека
За минувшую ночь россияне убили еще двух жителей Донецкой области и ранили еще двух, а в Славянске продолжаются спасательные работы по поиску человека, который, вероятно, оказался под завалами после обстрелов в регионе.
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