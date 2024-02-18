россияне за сутки убили еще двух жителей Донетчины и двух ранили, под завалами в Славянске еще ищут человека

Армия рф за прошедшие сутки обстреляла 14 раз населенные пункты Донецкой области. В частности, вечером враг ударил по городам Краматорск и Славянск. В результате вражеских атак двое гражданских погибли, еще двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Вадима Филашкина и ГСЧС.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 37 человек, в том числе 5 детей - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, в результате вражеской атаки в Краматорске 2 человека погибли и 2 ранены; разрушены 2 дома и еще 23 повреждены. В Славянске повреждена школа. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Заречное.

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждена хозяйственная постройка.

Покровский район. В Желанном Очеретинской громады повреждены 2 дома и учреждение культуры. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Остром, 4 частных дома в Веселой Роще; трижды обстрелян частный сектор Курахово. В Селидово разрушена школа, повреждены 6 частных домов. В Гродовской громаде разрушена школа в Малиновке.

Бахмутский район. В Северске поврежден дом. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка, Федоровка и Васюковка.

Дополнение

По данным ГСЧС, в Славянске под завалами возможно пребывание еще одной пострадавшей. Сейчас спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы.