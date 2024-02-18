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росіяни за добу вбили ще двох жителів Донеччини та двох поранили, під завалами у Слов'янську ще шукають людину

росіяни за добу вбили ще двох жителів Донеччини та двох поранили, під завалами у Слов'янську ще шукають людину

Київ • УНН

 • 41503 перегляди

За минулу ніч росіяни вбили ще двох жителів Донецької області та поранили ще двох, а в Слов'янську тривають рятувальні роботи з пошуку людини, яка, ймовірно, опинилася під завалами після обстрілів у регіоні.

Армія рф минулої доби обстріляла 14 разів населені пункти Донеччини. Зокрема, ввечері ворог вдарив по містам Краматорськ та Слов'янськ. Внаслідок ворожих атак двоє цивільних загинули, ще двоє отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Вадима Філашкіна та ДСНС. 

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 37 осіб, у тому числі 5 дітей

- написав Філашкін у соцмережах.

З його слів, внаслідок ворожої атаки у Краматорську 2 людини загинули і 2 поранено; зруйновано 2 будинки і ще 23 пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено школу. У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено господарчу споруду.

Покровський район. У Желанному Очеретинської громади пошкоджено 2 будинки і заклад культури. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому, 4 приватні будинки у Веселому Гаю; тричі обстріляний приватний сектор Курахового. У Селидовому зруйновано школу, пошкоджено 6 приватних будинків. У Гродівській громаді зруйновано школу а Малинівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Федорівка і Васюківка.

Доповнення 

За даними ДСНС,  у Слов'янську під завалами можливе перебування ще одної постраждалої.  Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні та пошукові роботи. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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