Враг ночью из тяжелой аритилерии обстрелял Никопольщину

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  195922 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  262752 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  207491 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  230031 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  308880 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  289800 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  233321 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  218843 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  226096 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251626 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Враг ночью из тяжелой аритилерии обстрелял Никопольщину

Российская армия ночью обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате чего пострадали Никополь и Мировская громада.

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Враг ночью из тяжелой аритилерии обстрелял Никопольщину

Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву

Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов в Купянске после российской атаки 17 февраля. Таким образом, количество погибших возросло до двух.

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Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву

Дания решила передать всю свою артиллерию Украине

Дания решила передать всю свою артиллерию Украине и призвала Европу предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

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Дания решила передать всю свою артиллерию Украине

россияне за сутки убили еще двух жителей Донетчины и двух ранили, под завалами в Славянске еще ищут человека

За минувшую ночь россияне убили еще двух жителей Донецкой области и ранили еще двух, а в Славянске продолжаются спасательные работы по поиску человека, который, вероятно, оказался под завалами после обстрелов в регионе.

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Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых

За минувшие сутки российские военные более 50 раз атаковали Харьковскую область, используя авиабомбы, ракеты и артиллерию, в результате чего один человек погиб и еще семеро получили ранения.

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Зеленский и Байден планируют в ближайшее время провести онлайн-разговор

Зеленский и Байден договорились провести онлайн-встречу в рамках G7 в ближайшее время и оставаться на постоянной связи.

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Зеленский и Байден планируют в ближайшее время провести онлайн-разговор

Гуменюк назвала основные "инструменты" рф для атак на левом берегу Херсонщины

россияне в основном атакуют левый берег Херсонской области с помощью пехотных штурмов и боев из стрелкового оружия, а не с использованием бронетехники.

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ВСУ были вынуждены отступить из Авдеевки из-за ограниченных запасов боеприпасов - Байден

Из-за ограниченных поставок боеприпасов, вызванных бездействием Конгресса США, украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки 17 февраля.

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ВСУ были вынуждены отступить из Авдеевки из-за ограниченных запасов боеприпасов - Байден

По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых

За минувшие сутки российские войска выпустили 131 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.

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По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых