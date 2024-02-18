Враг ночью из тяжелой аритилерии обстрелял Никопольщину

Армия рф в ночь на 18 февраля обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Под ударом оказались Никополь и Мировская громада. Обошлось без пострадавших. Об этом в воскресенье сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Жуткие звуки войны снова звучали на Никопольщине. Среди ночи россияне дважды били по району из тяжелой артиллерии. Досталось Никополю и Мировской громаде. Людей не задело. И это главное - написал Лысак в соцсетях.

Он также отметил, что сейчас выясняется, какие разрушения нанес враг в результате ударов.

На других территориях региона - без обстрелов и "прилетов", указал Лысак.

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