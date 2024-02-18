Враг ночью из тяжелой аритилерии обстрелял Никопольщину
Российская армия ночью обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате чего пострадали Никополь и Мировская громада.
Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву
Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов в Купянске после российской атаки 17 февраля. Таким образом, количество погибших возросло до двух.
Дания решила передать всю свою артиллерию Украине
Дания решила передать всю свою артиллерию Украине и призвала Европу предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов.
россияне за сутки убили еще двух жителей Донетчины и двух ранили, под завалами в Славянске еще ищут человека
За минувшую ночь россияне убили еще двух жителей Донецкой области и ранили еще двух, а в Славянске продолжаются спасательные работы по поиску человека, который, вероятно, оказался под завалами после обстрелов в регионе.
В Украине фиксируют смерть животных от бешенства - есть пострадавшие среди людей
Случаи бешенства среди животных растут во многих регионах Украины, сообщается о нападениях на людей, а в нескольких громадах введены карантинные ограничения.
Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых
За минувшие сутки российские военные более 50 раз атаковали Харьковскую область, используя авиабомбы, ракеты и артиллерию, в результате чего один человек погиб и еще семеро получили ранения.
Зеленский и Байден планируют в ближайшее время провести онлайн-разговор
Зеленский и Байден договорились провести онлайн-встречу в рамках G7 в ближайшее время и оставаться на постоянной связи.
Гуменюк назвала основные "инструменты" рф для атак на левом берегу Херсонщины
россияне в основном атакуют левый берег Херсонской области с помощью пехотных штурмов и боев из стрелкового оружия, а не с использованием бронетехники.
ВСУ были вынуждены отступить из Авдеевки из-за ограниченных запасов боеприпасов - Байден
Из-за ограниченных поставок боеприпасов, вызванных бездействием Конгресса США, украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки 17 февраля.
По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 131 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.