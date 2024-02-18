Днепропетровщина: в МВД показали последствия утренней атаки по селу в Мировской громаде

Утром россияне из артиллерии обстреляли село в Мировской общине, что в Днепропетровской области. Из-за этой атаки ранения получил местный житель. Его госпитализировали. Последствия атак показали в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

В очередной раз прилеты состоялись в место, где находятся мирные люди. Как следствие, 56-летний местный житель получил ранения. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Правоохранители выехали на место атаки и проводят необходимые следственные действия по сбору вещественных доказательств. - сообщили в МВД.

Детали

Отмечается, что оккупанты нанесли по селу около десяти ударов.

Атаковали россияне из артиллерии с 9.30 до 10.00.

Напомним

Армия рф в ночь на 18 февраля обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Под ударом оказались Никополь и Мировская громада. Обошлось без пострадавших.