Українські сили ППО збили ворожу ракету над Криворізьким районом

Українські військові збили ворожу ракету над Криворізьким районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

"Пообіді ворожу ракету збили над Криворізьким районом наші сили ППО. Дякую захисникам та захисницям з ПвК "Схід", - йдеться у повідомленні.

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