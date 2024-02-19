Українські сили ППО збили ворожу ракету над Криворізьким районом
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Криворізьким районом.
Українські військові збили ворожу ракету над Криворізьким районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
"Пообіді ворожу ракету збили над Криворізьким районом наші сили ППО. Дякую захисникам та захисницям з ПвК "Схід", - йдеться у повідомленні.
Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікопольщину, є руйнування та поранені18.02.24, 19:03 • 106450 переглядiв