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Через ворожі обстріли пошкоджені газопроводи на Дніпропетровщині та Харківщині - Міненерго

Через ворожі обстріли пошкоджені газопроводи на Дніпропетровщині та Харківщині - Міненерго

Київ • УНН

 • 23824 перегляди

Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені газопроводи у Дніпропетровській та Харківській областях, що призвело до відключення деяких споживачів.

Внаслідок російських обстрілів у Нікополі Дніпропетровської області  та в Богодухівському районі Харківщині пошкоджені газопроводи, є відключені споживачі. Дефіциту електроенергії немає, в енергосистемі достатньо резервів генерації, повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН

Обстріли

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, є відключені споживачі.   

Також є влучання у газопровід у Богодухівському районі на Харківщині, без газопостачання залишився багатоквартирний будинок (15 абонентів). 

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.  

Генерація 

Як повідомляється, протягом доби в короткострокові ремонти виходив корпус ТЕС та турбогенератор на одній з ТЕЦ, після усунення зауважень обладнання повернуто до роботи.

У резерві 9 енергоблоків, які будуть задіяні у разі потреби, вказали у відомстві.  

Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються

- йдеться у повідомленні Міненерго.

Імпорт та експорт 

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1490 МВт*год, також передбачається експорт – до 3900 МВт*год.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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