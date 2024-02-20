Через ворожі обстріли пошкоджені газопроводи на Дніпропетровщині та Харківщині - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені газопроводи у Дніпропетровській та Харківській областях, що призвело до відключення деяких споживачів.
Внаслідок російських обстрілів у Нікополі Дніпропетровської області та в Богодухівському районі Харківщині пошкоджені газопроводи, є відключені споживачі. Дефіциту електроенергії немає, в енергосистемі достатньо резервів генерації, повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.
Обстріли
За даними Міненерго, внаслідок обстрілів у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, є відключені споживачі.
Також є влучання у газопровід у Богодухівському районі на Харківщині, без газопостачання залишився багатоквартирний будинок (15 абонентів).
Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
Генерація
Як повідомляється, протягом доби в короткострокові ремонти виходив корпус ТЕС та турбогенератор на одній з ТЕЦ, після усунення зауважень обладнання повернуто до роботи.
У резерві 9 енергоблоків, які будуть задіяні у разі потреби, вказали у відомстві.
Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1490 МВт*год, також передбачається експорт – до 3900 МВт*год.
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