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Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения

Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 17:04  •  13568 просмотра

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Три человека были ранены, в том числе 87-летняя женщина, после того, как россия 14 раз атаковала Никопольский район в Украине, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.

В течение суток 20 февраля россияне 14 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН

Детали 

Агрессор 14 раз направлял на Никопольщину БПЛА, бил из артиллерии. Выпустил более двух десятков снарядов. Пострадали районный центр, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады 

- резюмировал глава ОВА. 

По его словам, в результате обстрелов пострадали мужчины 41 и 59 лет. А еще 87-летняя женщина.

В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины20 февраля 2024, 13:23 • 18059 просмотров

Дополнение

Также в результате обстрелов  в Мировской громаде пострадало агропредприятие.

Кроме того, в Никополе, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах за день повреждено с десяток частных домов, столько же хозяйственных построек, 6 автомобилей, автобус и сельхозтехника, газопроводы и линии электропередачи.

Напомним

В результате российских обстрелов были повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях, что привело к отключению некоторых потребителей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Війська рф 14 разів атакували Нікопольщину: є руйнування, троє людей отримали поранення
russian troops attacked Nikopol region 14 times: there is destruction, three people were wounded
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