Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения
Киев • УНН
Три человека были ранены, в том числе 87-летняя женщина, после того, как россия 14 раз атаковала Никопольский район в Украине, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.
В течение суток 20 февраля россияне 14 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Агрессор 14 раз направлял на Никопольщину БПЛА, бил из артиллерии. Выпустил более двух десятков снарядов. Пострадали районный центр, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады
По его словам, в результате обстрелов пострадали мужчины 41 и 59 лет. А еще 87-летняя женщина.
В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины20 февраля 2024, 13:23 • 18059 просмотров
Дополнение
Также в результате обстрелов в Мировской громаде пострадало агропредприятие.
Кроме того, в Никополе, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах за день повреждено с десяток частных домов, столько же хозяйственных построек, 6 автомобилей, автобус и сельхозтехника, газопроводы и линии электропередачи.
Напомним
В результате российских обстрелов были повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях, что привело к отключению некоторых потребителей.
Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения
Три человека были ранены, в том числе 87-летняя женщина, после того, как россия 14 раз атаковала Никопольский район в Украине, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.
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