Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения

В течение суток 20 февраля россияне 14 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Агрессор 14 раз направлял на Никопольщину БПЛА, бил из артиллерии. Выпустил более двух десятков снарядов. Пострадали районный центр, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады - резюмировал глава ОВА.

По его словам, в результате обстрелов пострадали мужчины 41 и 59 лет. А еще 87-летняя женщина.

В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины

Дополнение

Также в результате обстрелов в Мировской громаде пострадало агропредприятие.

Кроме того, в Никополе, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах за день повреждено с десяток частных домов, столько же хозяйственных построек, 6 автомобилей, автобус и сельхозтехника, газопроводы и линии электропередачи.

Напомним

В результате российских обстрелов были повреждены газопроводы в Днепропетровской и Харьковской областях, что привело к отключению некоторых потребителей.