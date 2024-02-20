Окупанти атакували Краматорськ: у місті пролунало два вибухи, відомо про трьох поранених

Краматорськ знову під ворожим вогнем. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, у місті пролунали два вибухи, відомо про трьох поранених, передає УНН.

"Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили у промзону та житлову забудову. Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - повідомив Філашкін.

Він закликав всіх жителів області своєчасно евакуюватись.

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