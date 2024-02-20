Окупанти атакували Краматорськ: у місті пролунало два вибухи, відомо про трьох поранених
Київ • УНН
За повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації, у Краматорську внаслідок ворожого обстрілу промзони та житлових будинків було поранено трьох людей, двоє з яких отримали поранення.
Краматорськ знову під ворожим вогнем. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, у місті пролунали два вибухи, відомо про трьох поранених, передає УНН.
"Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили у промзону та житлову забудову. Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - повідомив Філашкін.
Він закликав всіх жителів області своєчасно евакуюватись.
Донецька область: у поліції показали наслідки атаки рф на Краматорськ і Костянтинівку14.06.23, 16:06 • 1348117 переглядiв