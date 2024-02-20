Оккупанты атаковали Краматорск: в городе прогремело два взрыва, известно о трех раненых
Киев • УНН
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, в Краматорске в результате вражеского обстрела промзоны и жилых домов были ранены три человека, двое из которых получили ранения.
Краматорск снова под вражеским огнем. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в городе прогремели два взрыва, известно о трех раненых, передает УНН.
"Сегодня около 20 часов в городе прогремели два взрыва - россияне попали в промзону и жилую застройку. Известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - сообщил Филашкин.
Он призвал всех жителей области своевременно эвакуироваться.
Донецкая область: в полиции показали последствия атаки рф на Краматорск и Константиновку14 июня 2023, 13:06 • 1347980 просмотров
Оккупанты атаковали Краматорск: в городе прогремело два взрыва, известно о трех раненых
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, в Краматорске в результате вражеского обстрела промзоны и жилых домов были ранены три человека, двое из которых получили ранения.
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