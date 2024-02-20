Оккупанты атаковали Краматорск: в городе прогремело два взрыва, известно о трех раненых

Краматорск снова под вражеским огнем. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в городе прогремели два взрыва, известно о трех раненых, передает УНН.

"Сегодня около 20 часов в городе прогремели два взрыва - россияне попали в промзону и жилую застройку. Известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - сообщил Филашкин.

Он призвал всех жителей области своевременно эвакуироваться.

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