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Донецкая область: в полиции показали последствия атаки рф на Краматорск и Константиновку

Киев • УНН

 • 1348117 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Полиция Донецкой области опубликовала видео спасательной операции после атаки рф на Краматорск и Константиновку, в результате которых погибли три человека, и еще четверо получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал полиции Донецкой области. 

Донецкая область: в полиции показали последствия атаки рф на Краматорск и Константиновку

Цитата

"Российские войска атаковали север Донетчины ракетами Х-22. В Краматорске россия убила двух человек, еще двое получили ранения. В Константиновке один человек погиб, двое получили травмы", - говорится в сообщении полиции.

Детали

На местах ракетных ударов в Краматорске и Константиновке работали следственно-оперативные группы, взрывотехники и парамедики, которые доставляли пострадавших в больницу.

В полиции заявили, что один из убитых россиянами мужчин переехал в Краматорск в 2016 году из временно оккупированного Докучаевска, потому что не мог там жить. Он погиб под завалами дома.

По словам соседей, во дворе, где взорвалась ракета, жило много животных. Хозяева забирали с улицы всех, кто приблудился, но теперь любимцев нигде не видно.

Дополнение

14 июня ракетному обстрелу подвергся город Краматорск, в результате которого под завалами двух разрушенных жилых домов оказались люди.

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