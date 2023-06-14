У Краматорську після нічного удару рф з-під завалів врятували двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Краматорську в Донецькій області після нічної ракетної атаки російських військ з-під завалів врятували двох людей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"14 червня ракетного обстрілу зазнало місто Краматорськ, внаслідок якого під завалами двох зруйнованих житлових будинків опинилися люди. У ході проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 2 осіб, також з-під завалів було деблоковано тіла 2 загиблих осіб", - повідомили в ДСНС.
Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 5 будинків та пошкоджено щонайменше 17.
Нагадаємо
Російські війська вранці завдали ракетний удар по Донецькій області, відомо про трьох загиблих цивільних людей.
За даними Донецької ОВА, ракетами Х-22, за попередніми висновками експертів, вдарили рашисти сьогодні по Донеччині.