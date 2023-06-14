В Краматорске после ночного удара рф из-под завалов спасли двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Краматорске в Донецкой области после ночной ракетной атаки российских войск из-под завалов спасли двух человек, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Цитата
"14 июня ракетному обстрелу подвергся город Краматорск, в результате которого под завалами двух разрушенных жилых домов оказались люди. В ходе проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 2 человек, также из-под завалов были деблокированы тела 2 погибших лиц", - сообщили в ГСЧС.
В результате обстрела разрушениям подверглись 5 домов и повреждены по меньшей мере 17.
Напомним
Российские войска утром нанесли ракетный удар по Донецкой области, известно о трех погибших гражданских людях.
По данным Донецкой ОВА, ракетами Х-22, по предварительным выводам экспертов, ударили рашисты сегодня по Донецкой области.