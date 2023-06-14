В Краматорске после ночного удара рф из-под завалов спасли двух человек

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"14 июня ракетному обстрелу подвергся город Краматорск, в результате которого под завалами двух разрушенных жилых домов оказались люди. В ходе проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 2 человек, также из-под завалов были деблокированы тела 2 погибших лиц", - сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела разрушениям подверглись 5 домов и повреждены по меньшей мере 17.

Напомним

Российские войска утром нанесли ракетный удар по Донецкой области, известно о трех погибших гражданских людях.

По данным Донецкой ОВА, ракетами Х-22, по предварительным выводам экспертов, ударили рашисты сегодня по Донецкой области.