Ранковий удар рф по Донеччині забрав життя трьох цивільних, ще трьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські війська вранці завдали ракетний удар по Донецькій області, відомо про трьох загиблих цивільних людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook, пише УНН.
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"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратах серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта - о 5-ій ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці", - повідомив Кириленко.
Деталі
Зі слів голови ОВА, дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці.
Він повідомив, що ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55. Окрім того, постраждав газогін та електромережі.
Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям, вказав посадовець.
Нагадаємо
З ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточняються.