Утренний удар рф по Донецкой области унес жизни трех гражданских, еще трое ранены

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"Трое погибших и трое раненых - таковы предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утреннего обстрела Донецкой области. Рашисты ударили на рассвете - в 5 утра - направили ракеты по Краматорску и Константиновке", - сообщил Кириленко.

Детали

По словам главы ОВА, два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненый - в Константиновке.

Он сообщил, что ракеты, выпущенные рашистами, попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений, оказывают помощь людям, указал чиновник.

Напомним

Из ростовской области оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 с 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области. Последствия уточняются.