У небі над Україною за ніч знищили 3 з 4 "Калібрів" та 9 з 10 "шахедів" ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Українські військові знищили у ніч на 14 червня три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію Повітряних сил ЗС України.
Деталі
«У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що з акваторії Чорного моря противник "завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт".
«Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку. Дев’ять – збито», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, з Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточняються.
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«Тож загалом силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131»», - підсумували в Повітряних Силах.
Доповнення
Внаслідок ворожої ракетної атаки на Одесу три людини загинули, ще десять отримали поранення.