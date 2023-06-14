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У небі над Україною за ніч знищили 3 з 4 "Калібрів" та 9 з 10 "шахедів" ворога

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Українські військові знищили у ніч на 14 червня три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію Повітряних сил ЗС України.

У небі над Україною за ніч знищили 3 з 4 "Калібрів" та 9 з 10 "шахедів" ворога

Деталі

«У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що з акваторії Чорного моря противник "завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт".

«Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку. Дев’ять – збито», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, з Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточняються.

Цитата

«Тож загалом силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131»», - підсумували в Повітряних Силах.

Доповнення

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Одесу три людини загинули, ще десять отримали поранення.

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