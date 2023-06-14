В небе над Украиной за ночь уничтожили 3 из 4 "Калибров" и 9 из 10 "шахедов" врага

Детали

«В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе», - говорится в сообщении.

Сообщается, что из акватории Черного моря противник "нанес удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект’".

«С восточного побережья Азовского моря рашисты атаковали 10-ю иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» на юго-восточном направлении. Девять – сбиты», - отмечается в сообщении.

Кроме того, из Ростовской области оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 с 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области. Последствия уточняются.

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«Поэтому в целом силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатые ракеты «Калибр» и девять иранских ударных дронов «Shahed-136/131»», - подытожили в Воздушных Силах.

Дополнение

В результате вражеской ракетной атаки на Одессу три человека погибли, еще десять получили ранения.