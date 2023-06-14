Ворожа ракетна атака на Одесу: 3 людини загинули, ще 13 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Внаслідок ворожої ракетної атаки на Одесу три людини загинули, ще десять отримали поранення. Про це повідомляє ОК "Південь", пише УНН.
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Зазначається, що за уточненими даними ворог спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі.
Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 людей отримали поранення.
Крім того, влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв.м.
Повідомляється, що 3 співробітники складу загинули, ще 7 отримали поранення. Наразі триває розбір завалів. Під ними можуть знаходитись люди.
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У результаті атаки рф на Кривий Ріг кількість постраждалих зросла до 36.