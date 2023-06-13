Ракетна атака рф на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла до 36
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У результаті атаки рф на Кривий Ріг кількість постраждалих зросла до 36. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"У Кривому Розі на вечір маємо 36 постраждалих від ракетних ударів. З них 12 – у лікарні, десятеро – "важкі". 11 людей загинули. З-поміж них і 17-річний хлопець", - повідомив Лисак.
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За його словами, Нікопольщину, яка й без того потерпає від проблем з водою, ворог ще й без перестану обстрілює.
"Сьогодні агресор двічі вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Лікуватиметься вдома.
Пошкоджені 4 багатоповерхівки, бібліотека та газопровід", - резюмував голова ОВА.
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Нагадаємо
У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Внаслідок ракетного удару російських військ загинули 11 людей.