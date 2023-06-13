Ракетна атака рф на Кривий Ріг забрала життя 11 людей: пошукову операцію завершили
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу вночі зросла до 11 - з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних", - вказав голова ОВА.
Зі слів Лисака, пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Було відомо про 10 загиблих, 4 з яких - у багатоповерхівці, а також 28 поранених.