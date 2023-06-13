Ракетная атака рф на Кривой Рог унесла жизни 11 человек: поисковую операцию завершили

Цитата

"Тело еще одного погибшего человека достали из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных", - указал глава ОВА.

По словам Лысака, поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф в ночь на 13 июня попала в жилую пятиэтажку и другие объекты. Было известно о 10 погибших, 4 из которых - в многоэтажке, а также 28 раненых.