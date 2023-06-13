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Уже 10 людей стали жертвами атаки рф на Кривий Ріг: у місті оголосили жалобу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок нічної ракетної атаки російських військ на Кривий Ріг загинули вже 10 людей. У місті у середу, 14 червня, оголошено День жалоби, повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Уже 10 людей стали жертвами атаки рф на Кривий Ріг: у місті оголосили жалобу

Цитата

"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби. Станом на 13:00 - десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані", - зазначив Вілкул.

З його слів, рятувальна операція триває.

Доповнення

У Кривому Розі армія рф у ніч на 13 червня поцілила в житлову пʼятиповерхівку та інші об'єкти. Було відомо про 6 загиблих, 4 з яких - у багатоповерхівці, а також 25 поранених. Під завалами, як повідомлялося раніше, могли бути ще 5 людей.

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